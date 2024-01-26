Для чего в туалете должна быть соль: азиатские хитрости

Непременный атрибут кухонного шкафчика пригодится и в санузле

Ухаживать за сантехникой – нормально для любого жильца дома или квартиры. Но речь не только о том, чтобы унитаз и ванна были чистыми сами, важно еще избегать засоров, ведь чистить трубы – не самое легкое дело. И тут поможет один привычный продукт, который есть на любой кухне.

Если вдруг в какой-то момент вода в унитазе не уходит стремительно в трубу, а задерживается на некоторое время в чаше, значит, где-то образовался засор и это может в любой момент привести к неаппетитному фонтану грязи из унитаза. Надо срочно принимать меры.

Однако не всегда под рукой есть вантуз, тросик или хотя бы средство для прочистки засоров. Но спасти ситуацию может копеечный продукт, который есть в каждом доме. Это поваренная соль. Один стакан стоит засыпать в слив унитаза, а после залить туда же два литра кипятка. Через десять минут принести заранее согретую и уже остывшую до теплой воду – четыре литра – и залить ее в слив.

Ежедневно проводите эту процедуру, и образование засоров вам практически не грозит (если, конечно, не устроите его сами, высыпав, например, слишком много кошачьего наполнителя сразу).

Ранее мы рассказывали о том, как без химии и лишних усилий можно устранить образовавшийся засор в кухонной раковине.

