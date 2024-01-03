Хитрый и простой метод очистить кухню проверенным средством

Жир и пыль вперемежку образуют невероятно стойкую грязь, которую сложно отмыть - однако можно легко справиться с проблемой

Не стоит отчаиваться от жирных пятен на кухне – есть множество дешевых и проверенных средств, которые на раз-два устраняют эту проблему.

Лимонная кислота

С жирной пылью на кухонных ящиках справится лимон, но он часто оставляет желтые следы. Поэтому лимонная кислота – то, что нам нужно. Разведите 15 граммов порошка в литре теплой воды. Сбрызните на места загрязнения, а через полчаса смойте.

Бура

Это средство немного сильнее предыдущего. Благодаря щелочи в составе бура отлично растворяет жир на кухне. Смешайте порошок с водой до состояния кашицы и натрите шкафы. Через 10 минут вам останется только промыть их водой.

Обезжириватель

Кажется, что очень очевидное средство для удаления жира. Но есть важное "но": липкая пыль на кухонных полках – это жир и белок. Поэтому нужно выбрать подходящий обезжириватель.

Очиститель для стекол машины

Не самое очевидное средство, которое вряд ли завалялось на кухне. А вот в автомобиле оно, скорее всего, у вас найдется. Обработайте поверхность с жирной пылью и немного подождите. Такое средство быстро растворит и жир, и белок. Не забудьте промыть шкафы водой и мылом после чистки.