Хитрый и простой метод очистить кухню проверенным средством

Хитрый и простой метод очистить кухню проверенным средством
Jochen Tack/www.globallookpress.com
Жир и пыль вперемежку образуют невероятно стойкую грязь, которую сложно отмыть - однако можно легко справиться с проблемой

Не стоит отчаиваться от жирных пятен на кухне – есть множество дешевых и проверенных средств, которые на раз-два устраняют эту проблему.

Лимонная кислота

С жирной пылью на кухонных ящиках справится лимон, но он часто оставляет желтые следы. Поэтому лимонная кислота – то, что нам нужно. Разведите 15 граммов порошка в литре теплой воды. Сбрызните на места загрязнения, а через полчаса смойте. 

Бура

Это средство немного сильнее предыдущего. Благодаря щелочи в составе бура отлично растворяет жир на кухне. Смешайте порошок с водой до состояния кашицы и натрите шкафы. Через 10 минут вам останется только промыть их водой.

Обезжириватель

Кажется, что очень очевидное средство для удаления жира. Но есть важное "но": липкая пыль на кухонных полках – это жир и белок. Поэтому нужно выбрать подходящий обезжириватель.

Очиститель для стекол машины

Не самое очевидное средство, которое вряд ли завалялось на кухне. А вот в автомобиле оно, скорее всего, у вас найдется. Обработайте поверхность с жирной пылью и немного подождите. Такое средство быстро растворит и жир, и белок. Не забудьте промыть шкафы водой и мылом после чистки.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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