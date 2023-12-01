Очистит до блеска: этот бесплатный продукт справится с любым жиром на кухне

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Немногие знают о том, как эффективна кофейная гуща для удаления жира на любой кухонной посуде – и справится она с этим делом всего лишь за несколько минут. После длительных застолий и праздников, когда вся утварь на кухне покрыта жиром, это средство будет вашим идеальным помощником – к тому же, бесплатным.
Как применить кофейную гущу
Кофейная гуща – натуральный абразив. Поэтому легко удаляет жир и остатки пригоревшей пищи с поверхности любой посуды. Просто нанесите немного гущи на моющую губку, а затем протрите, после чего тщательно промойте водой.
Можно помыть и раковину – гуща не только очищает, но и помогает в устранении любых неприятных запахов.
Немаловажно, что кофейная гуща не имеет ничего общего с агрессивной химией, которой пользуются миллионы женщин, пытаясь отмыть кухню до зеркального блеска. И, к тому же, она весьма экологична, так как не представляет никакой угрозы вашему здоровью – и, конечно, для окружающей среды.
Помните, что такой продукт не подойдет для чистки крайне чувствительных или пористых материалов.
Кстати, кофейная гуща, как оказалось, помогает не только наводить чистоту.
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