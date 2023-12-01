Очистит до блеска: этот бесплатный продукт справится с любым жиром на кухне

Очистит до блеска: этот бесплатный продукт справится с любым жиром на кухне
FHR/www.globallookpress.com
О таком способе еще никто не догадывался

Немногие знают о том, как эффективна кофейная гуща для удаления жира на любой кухонной посуде – и справится она с этим делом всего лишь за несколько минут.  После длительных застолий и праздников, когда вся утварь на кухне покрыта жиром, это средство будет вашим идеальным помощником – к тому же, бесплатным.

Как применить кофейную гущу

Кофейная гуща – натуральный абразив. Поэтому легко удаляет жир и остатки пригоревшей пищи с поверхности любой посуды. Просто нанесите немного гущи на моющую губку, а затем протрите, после чего тщательно промойте водой.

Можно помыть и раковину – гуща не только очищает, но и помогает в устранении любых неприятных запахов.

Немаловажно, что кофейная гуща не имеет ничего общего с агрессивной химией, которой пользуются миллионы женщин, пытаясь отмыть кухню до зеркального блеска. И, к тому же, она весьма экологична, так как не представляет никакой угрозы вашему здоровью – и, конечно, для окружающей среды.

Помните, что такой продукт не подойдет для чистки крайне чувствительных или пористых материалов.

Кстати, кофейная гуща, как оказалось, помогает не только наводить чистоту.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Пьяная Успенская рухнула на сцене после концерта

Артистка сама рассказала о своем позоре

Приняли в войска: не служивший в армии SHAMAN получил звание

Певца назначили казаком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей