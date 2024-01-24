Никакой химии: вот как быстро и просто избавиться от засора в раковине

Главное средство уже есть у вас под рукой

Засор в раковине всегда становится раздражающей проблемой, с которой справиться под силу не всем. Виной всему остатки еды с жиром, которые мы так безответственно смываем в трубы. И откладывать на завтра прочистку слива откладывать не стоит – это критически важно для комфортного быта.

От такой проблемы избавиться легко – не потребуется даже агрессивной химии в ближайшем хозяйственном магазине. Вам понадобится лишь средство для мытья посуды. Чем гуще, тем лучше.

Залейте в слив 300 миллилитров моющего средства. Оставьте на простой минимум на тридцать минут и закройте слив. Гель с легкостью растворит накопившийся на стенках труб жир, за счет чего мусор вместе с водой стечет вниз, к стокам.

После этого наполните раковину горячей водой и снимите крышку. Напор сметет отошедшую от стенок грязь с жировым налетом. Не останется ни намека, который бы напоминал о засоре с характерным неприятным запахом.

А ранее мы рассказывали об одном эффективном способе улучшить напор воды в мойке.