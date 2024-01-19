Простой способ улучшить напор воды: нужна только губка

Этот способ поможет быстро справиться с проблемой

Плохой напор в ванной – частая проблема, с которой сталкиваются как жители квартир, так и частных домов. Чаще всего причина в забившемся кране. Разобраться с этим можно самостоятельно и совсем необязательно вызывать сантехника. Для устранения неприятности понадобится только губка.

Чтобы вернуть былой напор вашему крану, для начала нужно разобрать смеситель. Не пугайтесь, знать азы сантехнического мастерства совершенно необязательно, нам достаточно просто снять излив (трубка, из которой льется вода).

Ну а теперь главное – от губки для мытья посуды отрезаем тонкий кусочек поролона. Полоска должна быть такой толщины, чтобы пролезла в излив крана. Засовывать губку нужно аккуратно, через верхнее отверстие (место, где трубка крепится с смесителю). Дело осталось за малым – нужно на всю мощность включить воду.

Суть этого способа в том, что кусочек поролона с водой пройдет по трубке и уберет всю грязь и налет, которые скопились там за годы. Через несколько минут губка, которую мы засунули в кран, выйдет вместе с водой.

Ранее мы рассказывали о простом трюке, который поможет избавиться от засоров.