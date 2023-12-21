Эти ошибки мы совершаем ежедневно при использовании электрочайника

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На многих кухнях давно пропали обычные металлические чайники, сменившись электрическими собратьями. Быстро и удобно: вода закипает мгновенно, ждать не нужно. Чтобы чайник прослужил долго, необходимо соблюдать правила использования и ухода за прибором.
Не оставляйте воду внутри. Идеальным вариантом будет сливать остатки уже вскипяченной воды и налить свежую, поскольку неоднократное кипячение приводит к скоплению концентрации минеральных солей, что не полезно для здоровья.
Как ни странно, но недостаток или избыток воды в чайнике быстро выведут его из строя. Наиболее удачное количество – примерно половина. И лучше нагревать сразу столько, сколько нужно, потому что каждое использование прибора сокращает его срок.
Использовать повторно воду не стоит – накопление тяжелых металлов и солей кальция не полезны ни внутренней поверхности чайника, ни составу и вкусу воды. Идеально поступать так: залить – согреть – остатки вылить. Никогда не кипятите повторно воду, простоявшую в чайнике свыше суток.
При соблюдении любых правил накипь все равно образуется – просто меньше. Ее нужно своевременно вычищать, чтобы в воду не попадали вредные элементы. Сделать это легко: вскипятить три кружки воды с тремя ложками уксуса или двумя – лимонной кислоты. Или почистить вручную чайник губкой и половинкой лимона.Не забывайте и еще о нескольких правилах:
Благодаря нехитрым стараниям чайник прослужит долго, а вода в нем будет полезной и вкусной.
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