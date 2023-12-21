Эти ошибки мы совершаем ежедневно при использовании электрочайника

Эти ошибки мы совершаем ежедневно при использовании электрочайника
Фото: unsplash.com
С помощью нехитрых приемов можно продлить жизнь чайника надолго

На многих кухнях давно пропали обычные металлические чайники, сменившись электрическими собратьями. Быстро и удобно: вода закипает мгновенно, ждать не нужно. Чтобы чайник прослужил долго, необходимо соблюдать правила использования и ухода за прибором.

Вода из-под крана не подходит для электрочайника. Лучше наливать из фильтра или из бутылки. Это позволит смягчить содержание примесей и минералов.

Не оставляйте воду внутри. Идеальным вариантом будет сливать остатки уже вскипяченной воды и налить свежую, поскольку неоднократное кипячение приводит к скоплению концентрации минеральных солей, что не полезно для здоровья.

Как ни странно, но недостаток или избыток воды в чайнике быстро выведут его из строя. Наиболее удачное количество – примерно половина. И лучше нагревать сразу столько, сколько нужно, потому что каждое использование прибора сокращает его срок.

Использовать повторно воду не стоит – накопление тяжелых металлов и солей кальция не полезны ни внутренней поверхности чайника, ни составу и вкусу воды. Идеально поступать так: залить – согреть – остатки вылить. Никогда не кипятите повторно воду, простоявшую в чайнике свыше суток.

При соблюдении любых правил накипь все равно образуется – просто меньше. Ее нужно своевременно вычищать, чтобы в воду не попадали вредные элементы. Сделать это легко: вскипятить три кружки воды с тремя ложками уксуса или двумя – лимонной кислоты. Или почистить вручную чайник губкой и половинкой лимона.

Не забывайте и еще о нескольких правилах:
  • уезжая, выключайте приборы из розеток;
  • не оставляйте работающий чайник без присмотра
  • не кипятите в нем ничего, кроме воды
  • мойте чайник только внутри, избегая попадания воды на нагревательный элемент и платформу.


Благодаря нехитрым стараниям чайник прослужит долго, а вода в нем будет полезной и вкусной.

Ранее мы рассказывали, как правильно разогревать еду в микроволновке.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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