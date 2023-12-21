Копеечный способ: вот как легко отмыть жирную пыль на кухонных шкафах

К уборке нужно подходить с умом

Все, что скапливается сверху кухонных шкафов – это жир, который сложно отмыть. Эти средства справятся с ним легко.

Жир поверх кухонных шкафов, впитавший в себя пыль и грязь, со временем он становится более вязким, и справиться с таким еще сложнее. Если не получается навестить порядок с помощью пены и тряпки, то вооружайтесь тяжелой артиллерией, которая есть на каждой кухне.

Сода

Начиная от пышных булочек и заканчивая грязными пятнами – где только не используют соду. Разведите порошок водой в кашицу и натрите ей верхние шкафы. Вот увидите, жир будет отходить легче.

Уксус

Еще один консервант, который хозяйки охотно используют в уборке. Смешайте уксус с водой в пропорции 1:1 и обработайте жирную пыль из пульверизатора. Достаточно подождать 5-10 минут и жир начнет растворяться. Протереть влажной тряпкой будет достаточно.

Уксус и масло

Странный тандем, особенно учитывая, что маслом мы будем оттирать жир. Но это действительно работает. Нанесите растительное масло на ткань и потрите жирную пыль. А затем сбрызните эти места обычным уксусом. Жир с пылью растворятся, а вам остается только помыть шкафы с водой и мылом.

Спирт

Это, пожалуй, самый действенный способ, который растворяет даже самый въевшийся жир сверху кухонных шкафов. Приготовьте смесь: две столовые ложки спирта, одна столовая ложка воды и чайная ложка мыла. Распыляем пульверизатором на загрязнения и через пять минут смываем обычной водой.

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