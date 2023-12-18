Как нужно разогревать еду в микроволновке: миллионы людей делают это неправильно

Как нужно разогревать еду в микроволновке: миллионы людей делают это неправильно
Фото: unsplash.com
О таком мало кто догадывался

Многие наверняка слышали, как вредно употреблять разогретую в микроволновой печи пищу из-за воздействия электромагнитных волн, опасных для здоровья. Однако излучение от современных бытовых приборов, таких как СВЧ-печь, сравнимо по своему воздействию с тем, что излучает смартфон. Поэтому беспокоиться точно не о чем.

Тем не менее, несоблюдение определенных правил действительно существенно вредит здоровью. Нельзя, к примеру, использовать посуду из пластика. Частички могут попасть в еду. Как вреден пластик для организма, объяснять не стоит. Аналогичен запрет и на перегрев еды в пластике. Всегда снимайте пленку с упаковки перед разогревом.

Нельзя использовать для разогрева посуду из металла. Она повреждает печь, наподобие материалов из фольги.

Нельзя использовать изделия из тонкого стекла, дерева и с нанесенным рисунком. Все это добро легко воспламенится или лопнет от нагрева. 

Важно знать, что микроволны проникают в продукт неравномерно. Поэтому тонкие куски разогреваются быстрее толстых, а последние при этом за отведенное время не успевают нагреться до рекомендованных безопасных 75 градусов тепла. Соответственно, не все микроорганизмы будут уничтожены. Именно поэтому существует рекомендация подождать несколько минут после разогрева в печи для равномерного распределения тепла внутри продукта.

А ранее мы рассказывали о странном запрете из Интернета, который губит микроволновки.

Источник: Sport24 ✓ Надежный источник

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