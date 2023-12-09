Лишились микроволновки: даже не подозревали об этом странном запрете

Лишились микроволновки: даже не подозревали об этом странном запрете
Фото: unsplash.com
Ошибка является довольно распространенной

Микроволновая печь есть почти в каждом доме. Это устройство является важным помощником на кухне, поскольку помогает быстро разогреть еду, разморозить продукты или помочь в приготовлении пищи. Многие россияне уже не представляют себе без нее жизни, но иногда допускают серьезные ошибки при ее использовании, которые не исправит даже дорогостоящий ремонт.

На просторах Сети россияне рассказали о странном запрете при использовании устройства, о котором они даже не подозревали. В итоге они лишились микроволновки, поскольку ремонтировать ее стало невозможно. Такое положение дел было малорадостным, поскольку бытовая техника в магазинах сейчас стоит огромных денег.

Один россиянин рассказал, что оказывается в микроволновке запрещено кипятить воду, хотя этим он пользовался постоянно. То нагреет воду для чая, то перегреет суп. Но оказывается, что из-за излишнего разогрева внутри устройства начинается сильно скапливаться влага, которая оседает на слюдяной защите канала индуктора. В итоге во время работы микроволновка может искрить и выйти из строя навсегда. 

Он посоветовал всем почаще протирать устройство внутри, а если им приходится греть слишком малый объем продукта, то ставить рядом баночку со 100 мл воды.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как россияне лишились стиральной машинки из-за "полезного" совета из интернета.

Источник: Утро.ру

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