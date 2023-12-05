Как сделать полы блестящими: 3 потрясающих добавки в воду для мытья

Как сделать полы блестящими: 3 потрясающих добавки в воду для мытья
Фото: Freepik
Средства довольно бюджетные, а ваши полы засверкают с новой силой

Хотите, чтобы ваши полы искрились чистотой и пахли свежестью? Тогда обратите внимание на несколько простых, но эффективных добавок в воду для мытья. Каждый из этих компонентов подойдет для разных типов покрытий, убирает грязь и освежает поверхность.

1. Жидкость для мытья посуды. Эффективно растворяет различные загрязнения, безопасна для всех типов полов. Разведите в соотношении 1-2 капли на 1 литр воды.

2. Медицинский спирт. Обладает дезинфицирующим действием, устраняет запахи. Подходит для ламината, плитки, винила. Разбавьте 1 стакан спирта 5 литрами воды.

3. Уксус. Благодаря кислотности эффективно удаляет грязь с плитки, линолеума, ламината. Используйте в пропорции 100 мл 9% уксуса на 4 литра теплой воды.

Кроме того, для ароматизации полов добавляйте в воду эфирные масла (апельсин, чайное дерево). Они освежают помещение и обладают полезными свойствами. Ну и, наконец, если у вас нет времени и сил "изобретать велосипед", можно прибегнуть к проверенным готовым концентратам для мытья полов, которые тоже покажут эффектный результат.

Попробуйте эти простые советы – и ваши полы заблестят чистотой без особых затрат!

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Источник: The Voice
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