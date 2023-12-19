Простой и экономный способ отмыть кастрюлю до блеска: посуда засияет

Бюджетный метод, который всегда работает

Каждая хозяйка, до блеска натирающая посуду на кухне, переживает настоящую катастрофу, заметив нагар на той же самой кастрюле. Увы, от таких последствий использования посуды никто не застрахован. В отдельных случаях не получается даже избавиться от пригоревшего слоя химией. Но не спешите избавляться от такой посуды.

Проблема решаема – для этого потребуется обыкновенная посуда. Залейте в кастрюлю воду, смешайте с горстью соды и доведите до кипения, оставив на пару часов.

Далее необходимо слить воду, после чего помыть кастрюлю уже классическим способом – и вы увидите, как сходит нагар, а сияющая чистота завоевывает свою территорию.

Кстати, такой метод идеален не только для кастрюль, но и для сковородок. Пищевая сода – весьма экономное средство. И никакой бытовой химии!

А ранее "Утро" рассказывало об одном способе, который упростит любую уборку по дому в разы. Весь секрет в том, как правильно распределять свое драгоценное время.