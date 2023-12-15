С этим способом вы забудете о запотевших окнах навсегда: вот что надо сделать

С этим способом вы забудете о запотевших окнах навсегда: вот что надо сделать
Фото: lookstudio/Freepik
Результат продержится около месяца

Всем хозяйкам знакома проблема запотевания окон на кухне. Когда в помещении что-то постоянно жарится, тушится и варится, подобных казусов не избежать при всем желании. Можно бесконечно протирать стекла обычной тряпкой, но это слишком утомительно. Предлагаем вам простой лайфхак, который уже облегчил жизнь не одной хозяйке.

В интернете есть множество советов по использованию глицерина, однако "бывалые" уже знают, что он крайне тяжело наносится на поверхность стекла. А вот если соединить его с другими компонентами, результат приятно удивит. Нам понадобится смешать пасту из:

– Одной чайной ложки хозяйственного мыла

– Половины чайной ложки глицерина

– Нескольких капель скипидара

Перемешиваем все ингредиенты в небольшой емкости, получится пастообразная жидкая масса. Берем салфетки – их потребуется очень много, потому что окна нужно будет тщательно натереть. По чистым стеклам тонким слоем сухой тряпкой распределяем средство. Видим, что они становятся мутными: без паники, все так и должно быть!

После берем сухую тряпку и протираем стекла снова. Тряпок не жалеем, чтобы добиться идеального результата. По окончании работы получаем идеально чистые сверкающие стекла. Теперь окна защищены от запотевания как минимум на месяц.

Ранее мы рассказывали, как быстро помыть окна без разводов.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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