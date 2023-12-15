С этим способом вы забудете о запотевших окнах навсегда: вот что надо сделать

Результат продержится около месяца

Всем хозяйкам знакома проблема запотевания окон на кухне. Когда в помещении что-то постоянно жарится, тушится и варится, подобных казусов не избежать при всем желании. Можно бесконечно протирать стекла обычной тряпкой, но это слишком утомительно. Предлагаем вам простой лайфхак, который уже облегчил жизнь не одной хозяйке.

В интернете есть множество советов по использованию глицерина, однако "бывалые" уже знают, что он крайне тяжело наносится на поверхность стекла. А вот если соединить его с другими компонентами, результат приятно удивит. Нам понадобится смешать пасту из:

– Одной чайной ложки хозяйственного мыла

– Половины чайной ложки глицерина

– Нескольких капель скипидара

Перемешиваем все ингредиенты в небольшой емкости, получится пастообразная жидкая масса. Берем салфетки – их потребуется очень много, потому что окна нужно будет тщательно натереть. По чистым стеклам тонким слоем сухой тряпкой распределяем средство. Видим, что они становятся мутными: без паники, все так и должно быть!

После берем сухую тряпку и протираем стекла снова. Тряпок не жалеем, чтобы добиться идеального результата. По окончании работы получаем идеально чистые сверкающие стекла. Теперь окна защищены от запотевания как минимум на месяц.

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