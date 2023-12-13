Чистим кожуру на картошке за секунду: бабушкин способ

Хитрости от опытных кулинарок позволят почистив картошку очень быстро

Вареная картошка используется во множестве блюд. И не всегда есть желание и силы чистить ее перед варкой. А сваренная "в мундире" картошка имеет скверную особенность – ее трудно освободить от кожуры. Несложный, но хитрый лайфхак от наших бабушек позволит ненапряжно очистить любую вареную картошку.

Трюк годится именно для отварного корнеплода. Перед тем как опустить клубни в кастрюлю, нужно сделать разрез по середине картофелины. Ровная линия не обязательна, важно соединить начало и конец разреза.

Незадолго до окончания варки приготовьте миску с ледяной водой. Можно кинуть туда несколько кубиков льда, не помешает. Оставив кастрюлю на плите, достаньте ложкой или шумовкой одну картофелину и бросьте в миску со льдом. Подождите секунд десять, затем достаньте и нажмите на края клубня. Ты мы чистим кожуру на картошке буквально за секунду.

Забавно, но внутри картошка будет горячей, так что кусать ее сразу не стоит, можно обжечь язык. Кстати, этот же метод почти в таком же виде годится для помидоров: кожура от них отделяется так же быстро, если опустить томаты в кипяток. Перепад температур помогает "раздеть" овощи и корнеплоды без особых усилий.

Ранее мы писали, каким несложным методом можно подольше сохранить помидоры свежими.

