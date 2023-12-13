Чистим кожуру на картошке за секунду: бабушкин способ

Чистим кожуру на картошке за секунду: бабушкин способ
Фото: unsplash.com
Хитрости от опытных кулинарок позволят почистив картошку очень быстро

Вареная картошка используется во множестве блюд. И не всегда есть желание и силы чистить ее перед варкой. А сваренная "в мундире" картошка имеет скверную особенность – ее трудно освободить от кожуры. Несложный, но хитрый лайфхак от наших бабушек позволит ненапряжно очистить любую вареную картошку.

Трюк годится именно для отварного корнеплода. Перед тем как опустить клубни в кастрюлю, нужно сделать разрез по середине картофелины. Ровная линия не обязательна, важно соединить начало и конец разреза.

Незадолго до окончания варки приготовьте миску с ледяной водой. Можно кинуть туда несколько кубиков льда, не помешает. Оставив кастрюлю на плите, достаньте ложкой или шумовкой одну картофелину и бросьте в миску со льдом. Подождите секунд десять, затем достаньте и нажмите на края клубня. Ты мы чистим кожуру на картошке буквально за секунду.

Забавно, но внутри картошка будет горячей, так что кусать ее сразу не стоит, можно обжечь язык. Кстати, этот же метод почти в таком же виде годится для помидоров: кожура от них отделяется так же быстро, если опустить томаты в кипяток. Перепад температур помогает "раздеть" овощи и корнеплоды без особых усилий.

Ранее мы писали, каким несложным методом можно подольше сохранить помидоры свежими.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Беглецу Макаревичу* жестоко отомстили в день рождения

Жизнь артиста серьезно изменилась

"Слишком много изменилось": оставшийся в Израиле Сафонов обратился к россиянам

Актер рассказал о жизни в последнее время и пригласил поклонников на спектакль

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей