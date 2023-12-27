Кран на кухне засияет: поможет простое средство без химии

Такое найдется у каждой домохозяйки

Краны – да и вообще вся сантехника – должны быть безукоризненно чистыми на кухне в первую очередь. И дело тут не столько в эстетике, сколько в банальной гигиене. Едва ли к чему то мы притрагиваемся в квартире чаще.

Однако немногие знают, что для обработки не обязательно обрабатывать все продукты бытовой химией. В ближайшую пару дней они снова покроются разводами с белым налетом – и можно считать свой труд напрасным.

Делу поможет простой продукт, который имеется у каждой хозяйки дома. Просто насыпьте пару чайных ложек сахара, налейте в прохладную воду ее примерно в том же объеме, а затем размешайте до состояния кашицы.

А затем попросту распределяйте эту смесь по поверхности крана – после чего возьмите мягкую тряпку и протрите. И результат будет выше всех ожиданий. Сахар – натуральный абразив, который не оставляет царапин на предмете.