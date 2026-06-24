Боня заявила, что Билл Гейтс травит людей с самолетов

Знаменитость уверена, что миллиардер занимается преступной деятельностью

Виктория Боня привлекла к себе внимание аудитории резкими заявлениями о Билле Гейтсе и загадочных следах в небе. Телеведущая публично обвинила американского миллиардера в причастности к проектам по воздействию на климат и заявила, что распыление неких опасных веществ с самолетов якобы происходит прямо над людьми.

В своих социальных сетях знаменитость опубликовала фрагмент телевизионного сюжета, посвященного технологиям, связанным с отражением солнечного света для снижения температуры на планете. Дива связала эти разработки с распространенной конспирологической теорией о так называемых "химтрейлах" и жестко осудила происходящее

Отметим, "химтрейлы" (от английского chemical trails – "химические следы") – это конспирологическая теория, согласно которой самолеты якобы специально распыляют в атмосфере химические вещества для воздействия на климат, здоровье людей или окружающую среду.

По мнению телеведущей, следы, которые остаются в небе после пролета некоторых самолетов, нельзя воспринимать как обычное явление. Боня считает, что за подобными процессами якобы могут стоять масштабные проекты по воздействию на окружающую среду.

На этом блогер не остановилась. Она также призвала своих подписчиков внимательнее относиться к собственному здоровью и образу жизни. В частности, телеведущая рекомендовала заниматься очищением организма, отключать на ночь Wi-Fi и отказаться от использования пластиковых стаканчиков.

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