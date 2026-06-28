Боня рассказала, что дважды чуть не стала жертвой изнасилования

Боня рассказала, что дважды чуть не стала жертвой изнасилования
Виктория Боня. Кадр: соцсети
Девушка призвала не замалчивать проблему

Виктория Боня сделала тяжелое признание и рассказала о двух случаях, которые оставили глубокий след в ее сердце. Дива призналась, что дважды сталкивалась с попытками сексуального насилия и до сих пор помнит жуткий страх, который испытывала в эти моменты.

Знаменитость рассказала, что первый такой эпизод произошел еще в молодости, а второй – уже в Москве. Она подчеркнула, что пережитые события вызвали у нее настоящий ужас и ощущение полной беспомощности.

Звезда призвала помнить о том, что насколько тяжелыми могут быть последствия подобных преступлений для женщин. Она отметила, что речь идет не только о физической боли, но и о серьезной психологической травме, которая может оставаться с человеком на долгие годы.

Шоувумен также обратила внимание на то, что многие пострадавшие предпочитают не обращаться в правоохранительные органы. Знаменитость считает, что женщины часто боятся осуждения окружающих, недоверия их словам или возможной мести со стороны преступников. Эта проблема требует общественного внимания, подчеркнула знаменитость.

Источник: Подкаст Анатолия Сульянова ✓ Надежный источник

"У нас большие неприятности": в США раскрыли главный козырь России

Западные аналитики очень внимательно следят за происходящим в нашей стране

Удар по Киеву: на Западе раскрыли, чего испугался Зеленский

Глава киевского режима попал в неприятную ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей