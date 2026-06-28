Боня рассказала, что дважды чуть не стала жертвой изнасилования

Девушка призвала не замалчивать проблему

Виктория Боня сделала тяжелое признание и рассказала о двух случаях, которые оставили глубокий след в ее сердце. Дива призналась, что дважды сталкивалась с попытками сексуального насилия и до сих пор помнит жуткий страх, который испытывала в эти моменты.

Знаменитость рассказала, что первый такой эпизод произошел еще в молодости, а второй – уже в Москве. Она подчеркнула, что пережитые события вызвали у нее настоящий ужас и ощущение полной беспомощности.

Звезда призвала помнить о том, что насколько тяжелыми могут быть последствия подобных преступлений для женщин. Она отметила, что речь идет не только о физической боли, но и о серьезной психологической травме, которая может оставаться с человеком на долгие годы.

Шоувумен также обратила внимание на то, что многие пострадавшие предпочитают не обращаться в правоохранительные органы. Знаменитость считает, что женщины часто боятся осуждения окружающих, недоверия их словам или возможной мести со стороны преступников. Эта проблема требует общественного внимания, подчеркнула знаменитость.