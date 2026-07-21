Эра Богатства начнется после 22 июля: жизнь трех знаков зодиака полностью изменится

Избранникам невероятно повезет

Конец июля принесет мощный энергетический подъем сразу трем знакам зодиака. После 22 июля откроются новые карьерные перспективы, у многих улучшится финансовое положение.

Лев

Рыбы

Дева

После 22 июля Львам стоит решиться на серьезный разговор с руководителем. Сейчас есть шанс обсудить повышение, увеличение зарплаты или новые обязанности, которые откроют путь к карьерному росту. Не откладывайте важные вопросы – звезды будут на вашей стороне.Для Рыб конец июля станет временем неожиданных новостей от дальних родственников или старых знакомых. Общение может привести к выгодному предложению, совместному делу или поездке. Чем активнее вы будете поддерживать связи с окружающими, тем больше приятных возможностей откроется.Девам астрологи советуют внимательнее прислушиваться к советам старших и более опытных людей. Разговоры с ними могут уберечь от серьезной ошибки или подтолкнуть к решению, которое принесет финансовую выгоду и укрепит положение на работе. После 22 июля ваша интуиция и мудрые подсказки других будут работать в одном направлении.