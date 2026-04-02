Ефима Шифрина перенес операцию по удалению опухоли

Юмористу рекомендовали наблюдаться у онколога

70-летнего юмориста Ефима Шифрина госпитализировали с подозрением на онкологию. Как сообщает SHOT, в начале года артист сам обратился к врачам, обнаружив уплотнение в плече.

Артисту вырезали образование и отправили образование на экспертизу. Несколько дней Шифрин провел в стационаре, после чего его выписали с рекомендацией наблюдаться у онколога.

Несмотря на пережитое, сейчас артист чувствует себя хорошо. Он активно выступает в театре, участвует в шоу и занимается спортом. 25 марта Шифрин отпраздновал 70-летие. На свой возраст артист себя не ощущает.

Кстати, в последнее время артист удивлял публику не только здоровьем, но и личной жизнью. Поговаривают, что у него есть роман с 25-летней студенткой медицинского университета Кристиной. Сам Шифрин эту информацию официально не подтверждает, но и не отрицает симпатии. Он признается, что ему комфортнее в окружении молодежи – с ними он чувствует себя живым и энергичным.