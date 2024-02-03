Россияне расшифровали намеки Шифрина: поддержал беглых артистов

Отвечать на выпады знаменитость не стал

Артист Ефим (Нахим) Шифрин остался в России после февральских событий. И хотя он никогда не скрывал наличие у него двойного гражданства, уезжать за границу юморист не планировал. Сейчас он играет в театре и ведет свои соцсети, где рассказывает поклонникам интересные факты своей биографии.

Недавно знаменитость опубликовал пост, посвященный своему отцу. Он приложил фото родителя, который на тот момент только вышел из тюремного лагеря после заключения на Колыме. Шифрин вспомнил, как Регина Дубовицкая однажды спросила у мужчины, как он относится к выбору профессии своего сына.

"Вообще-то я считал, что выбирать надо такую профессию, чтобы в лагере потом было легче", – привел он слова родителя.

Россияне по-своему расшифровали слова Шифрина. Они увидели намеки, что он поддержал беглых артистов и выступил против советской власти. Однако критиковать его за такую позицию стали не все.

"Боже, сколько горя ему тогда принесли, что он всю жизнь помнил то, то память должна была вычеркнуть", "Все возвращается", "Вот и вы про "немытую Россию" заговорили... Чего удивляться, когда у вас есть израильский паспорт", – пишет народ в комментариях в Сети.

Отвечать на претензии россиян Ефим Шифрин не стал.

Некоторое время назад артист рассказывал, что получил гражданство Израиля в далеком 2017-ом году, но переезжать туда он никогда не планировал. Документ был нужен ему, чтобы без проблем навещать своих родственников в стране.