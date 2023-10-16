Израильское гражданство и скромная пенсия: почему Ефим Шифрин пропал с ТВ

Знаменитого юмориста показывают на архивных выпусках

Россияне продолжают внимательно следить за судьбой былых кумиров. Были времена, когда юмористы популярного развлекательного шоу "Аншлаг" пользовались бесконечной любовью зрителя – забавные сценки из передачи уходили в народ и пересказывались друзьям. Времена меняются и такой формат потерял актуальность. Однако все же многих удивило, что популярный юморист Ефим Шифрин не нашел себя в новом телешоу и практически пропал с экранов.



Пикантность этому вопросу добавили известные события февраля прошлого года. Летом 2022-го в прессе писали, что Шифрин эмигрировал в Израиль и решил распрощаться с Россией. Тем более, что у артиста есть израильское гражданство.



Ефиму пришлось публично объясняться. Артист напомнил: он никогда не скрывал, что является евреем. Более того, настоящее имя комика – Нахим. Паспорт Израиля он получил еще в 2017-м году. Однако переезжать на Святую землю Шифрин никогда не планировал, он часто ездит туда к родственникам, но живет и работает в России.



С телевидения артист пропал, так как решил больше внимания уделять театру. Он играет в постановке "Танцуй со мной" вместе с артисткой Татьяной Васильевой. Недавно Шифрин пожаловался, что получает очень скромную пенсию, которая составляет всего 13 тысяч рублей. Так случилось из-за того, что в свое время Ефим отказался от почетных званий.



Ранее стало известно, у кого еще из российских знаменитостей есть паспорт Израиля.

