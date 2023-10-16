Израильское гражданство и скромная пенсия: почему Ефим Шифрин пропал с ТВ

Израильское гражданство и скромная пенсия: почему Ефим Шифрин пропал с ТВ
Ефим Шифрин. Фото: Galina Barbieri/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитого юмориста показывают на архивных выпусках

Россияне продолжают внимательно следить за судьбой былых кумиров. Были времена, когда юмористы популярного развлекательного шоу "Аншлаг" пользовались бесконечной любовью зрителя – забавные сценки из передачи уходили в народ и пересказывались друзьям. Времена меняются и такой формат потерял актуальность. Однако все же многих удивило, что популярный юморист Ефим Шифрин не нашел себя в новом телешоу и практически пропал с экранов.

Пикантность этому вопросу добавили известные события февраля прошлого года. Летом 2022-го в прессе писали, что Шифрин эмигрировал в Израиль и решил распрощаться с Россией. Тем более, что у артиста есть израильское гражданство.

Ефиму пришлось публично объясняться. Артист напомнил: он никогда не скрывал, что является евреем. Более того, настоящее имя комика – Нахим. Паспорт Израиля он получил еще в 2017-м году. Однако переезжать на Святую землю Шифрин никогда не планировал, он часто ездит туда к родственникам, но живет и работает в России.

С телевидения артист пропал, так как решил больше внимания уделять театру. Он играет в постановке "Танцуй со мной" вместе с артисткой Татьяной Васильевой. Недавно Шифрин пожаловался, что получает очень скромную пенсию, которая составляет всего 13 тысяч рублей. Так случилось из-за того, что в свое время Ефим отказался от почетных званий.

Ранее стало известно, у кого еще из российских знаменитостей есть паспорт Израиля.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник

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