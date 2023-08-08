"Перспективный парнишка": 67-летнего Шифрина засняли с красавцем-атлетом в интересной позе

Увиденное впечатляет!

Отличная фигура для артиста обязательна. Ведь на него смотрят, на него равняются. И Ефим Шифрин в этой связи – отличный пример для подражания. Ему идет 68-й год, но он в отличной физической форме, регулярно занимается в спортзале. И удивляет атлетичностью сложением своего красивого рельефного тела.

Встретить любимого артиста можно в элитном фитнес-клубе на Ленинградском проспекте столицы. Кадр из этого зала на странице в запрещенной в России соцсети выложил тренер оттуда Андрей Попов.

На снимке он запечатлен с Шифрины – мужчины меряются внушительным объемом бицепсов. "Перспективный парнишка, далеко пойдет, – хвалит красавец-тренер популярного актера театра. – Позирование Нахим Шифрин уже освоил".

Серьезно заниматься спортом Шифрин начал в 40 лет. По словам артиста, ему не нравилось то худое тело, которое он видел в зеркале. Так увлечением Ефима стал бодибилдинг, и все свободное время артист стал проводить в спортзале. Результаты не заставили себя долго ждать – его фигура стала накачанной и подтянутой. В итоге Федерация бодибилдинга и фитнеса даже наградила его дипломом за пропаганду спортивного образа жизни.

