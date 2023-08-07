Сменивший еврейское имя Ефим Шифрин ответил на вопрос о бегстве в Израиль вслед за Аллой Пугачевой

Сменивший еврейское имя Шифрин ответил на вопрос о бегстве в Израиль вслед за Пугачевой
Фото: Galina Barbieri / Global Look Press / www.globallookpress.com
Где на самом деле живет и работает популярный артист

Имя Ефима Шифрина давно стало брендом и знаком качества на сцене. Но мало кто знает, что от рождения его официально звали иначе. И поэтому время от времени возникают самые нелепые слухи. Например, часто артист читает о себе, что якобы уехал жить в Израиль. Как, например, Алла Пугачева, которая даже получила там гражданство. Об этом же периодически спрашивают его подписчики в соцсетях.

"А с чего вдруг Нахим? Всю жизнь Ефимом звался. Одним из первых в Израиль свалил?", "Уезжал, причем демонстративно", – такая полемика развернулась на странице юмориста. А кто-то прямо обратился к нему с вопросом про якобы отъезд на Землю Обетованную. И Шифрин дал исчерпывающий комментарий, чтобы окончательно развеять все сомнения.

"Нет, я живу и работаю в Москве. С 25 марта 1956 года – Нахим Шифрин. В метрике, паспорте, на сайте "Госуслуг" и приложении "Сбербанка". На сцене и на телевидении больше прижилось мое второе имя, которым меня тоже называли с рождения. Нахимом можно быть не только в Израиле. Наташ там сейчас гораздо больше, чем Нахимов", – с иронией отчитался артист и писатель на своей странице.

Стоит заметить, что Шифрин не только никогда не скрывал своих еврейских корней, но даже подчеркивал их. Отец – Залман Шмуилович. Мать – Раша Ильинична. Тетя – Сарра Шмуиловна. Тут, как пел Иосиф Кобзон, настоящее "еврейское местечко с синагогой". 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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