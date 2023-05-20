Взбешенный Шифрин обматерил поклонника

Знаменитости ударили в больное место

Юморист Ефрим Шифрин крайне остро воспринимает любое отождествление с "Аншлагом". Знаменитость покинул шоу более 15 лет назад, уходя со скандалом и ссорами. Причиной недомолвок стал денежный вопрос. И хотя с тех пор прошло много времени, до сих пор для артиста это остается болезненным вопросом.

Елена Воробей рассказала, что Шифрин не сдерживает себя даже при общении с поклонниками, которые могут, не подумав, назвать его "юмористом "Аншлага"".

"Он отворачивается и кроет отборным высокохудожественным матом, покрывает, лакирует", – заявила артистка.

Она отметила, что повторы передачи приводят к тому, что многие зрители до сих пор считают Шифрина частью "Аншлага". Воробей призналась, что даже в артистических кругах передача считается проектом "второго сорта", однако долгие годы она пользуется популярностью у народа – и этот тот факт, который нельзя отрицать.