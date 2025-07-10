69-летний Ефим Шифрин выложил фото с отдыха в плавках

69-летнего Ефима Шифрина в крошечных плавках сравнили с божеством – фото
Ефим Шифрин. Фото: соцсети
Юморист выглядит великолепно

69-летний Ефим Шифрин очень удивил поклонников снимком в крошечных купальных плавках. Артист сфотографировался на яхте, выбрав для фото только солнцезащитные очки и весьма "миниатюрные" трусы.

Комик давно увлекается спортом и до сих пор уделяет время тренировкам, благодаря чему может похвастаться рельефной фигурой. Судя по фото, юморист находится в отличной физической форме, несмотря на свой возраст.

Снимок моментально вызвал бурю эмоций у подписчиков. Фанаты не скупились на восторженные отзывы, звезду сравнивали с античными божествами и отметили его выдающиеся мышцы.

"Офигенная форма!", "Аполлон", "Загляделась на фигуру", "Монументальные дельты", "Вот это форма, класс", – пишут восхищенные фанаты.

Фото: соцсети

Впрочем, самые "глазастые" пользователи заметили, что этот кадр уже появлялся в блоге артиста примерно год назад. Возможно, юморист решил повторить успех прошлой публикации и вновь собрать волну восторженных комментариев.

К слову, ранее в социальных сетях бурно обсуждали свежую фотографию звезды "Зимней вишни" Елены Сафоновой.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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