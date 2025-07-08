Розанова показала свежее фото звезды "Зимней вишни" Сафоновой

В Сети появился редкий кадр

Советская и российская актриса Ирина Розанова опубликовала снимок с 69-летней Еленой Сафоновой, на котором показала, как выглядит ее коллега сейчас.

На фотографии актрисы запечатлены рядом друг с другом, обе в черных куртках. Звезда культовой в свое время киноленты "Зимняя вишня" была в черно-белом свитере, артистка прибрала волосы с лица и выбрала сдержанный, натуральный макияж.

Ее подруга уложила волосы с объемом у корней, накрасила губы розовой помадой и надела очки в темной оправе. Под снимками она оставила подпись: "Мы из прошлого века".

Пользователи пришли в восторг свежей фотографии. В комментариях многие отметили, как хорошо выглядят обе актрисы, назвали их невероятно красивыми и выразили восхищение их естественностью и здоровым отношением к пожилому возрасту.

К слову, ранее неузнаваемая Наталья Поклонская насторожила россиян переменами во внешности. 45-летнюю звезду заподозрили в пластических операциях.