Николай Цискаридзе заявил, что не собирается оправдываться за "самовлюбленность"

Артист балета опроверг эти заблуждения

Николай Цискаридзе называет заблуждением слухи о его нарциссизме и самовлюбленности. Прославленный танцор признался, что ему нередко приходится об этом читать в прессе. А еще одно обвинение, которое Цискаридзе слышит в свой адрес – излишняя уверенность в себе, о чем сообщил в беседе с MK.

"Никогда не оправдываюсь", – подчеркивает Цискаридзе.

При этом Николай осознает, что обладает способностями, которые позволили ему достигнуть успеха в балетной профессии. И испытывает благодарность к судьбе – за то, что пришел в балет в раннем возрасте, и овладел ремеслом по своему "разуму и природе".

"Но если бы я с этими данными пошел в "Тодес" – меня бы не взяли. Если бы мама настояла и я выбрал бальные танцы – ну, максимум средняя спартакиада. Все",– говорит Николай.

А судьба привела к нему величайших педагогов. Они и передали артисту те бесценные знания.

При этом Николай никогда не имел никакой вседозволенности – за любой каприз, считает он, последовало бы жесткое наказание. К иной модели поведения Цискаридзе не привык и считает, что несет ответственность перед зрителем, который купил билет.

Профессия для артиста и певца, уверен он, заканчивается там, где начинается каприз. Те, кто стоят за кулисами, видят зрительские аплодисменты – а Николай видит лишь свои ошибки.