Лев Лещенко рассказал, как в канун Нового года чинил сломанный автобус

Певец едва успел отметить 1971-й из-за инцидента на дороге

Лев Лещенко рассказал об экстремальной встрече Нового года: этот опыт народный артист РСФСР повторять не желает. Но тот эпизод надолго засел у него в памяти. Случилось это в в 1971 году, когда по дороге в номер сломался автобус.

Артисты как раз записали "Песню года" и решили к полуночи отправиться в гостиницу, чтобы успеть отпраздновать 1971-й год под бой курантов. Однако автобус, увы, по дороге сломался.

"<...> пришлось чинить. В последние секунды мы успели добраться в гостиницу...", – поведал народный артист.

В этот вечер, добавил исполнитель песни "День Победы", с ним были и другие артисты, с которыми он встречал Новый год.

Кстати, ранее оказалось, что Лещенко оказался одним из немногих артистов, у которых нет претензий к размеру пенсии – тот даже отказался от некоторых выплат. Ежемесячно ему начисляют 30 тыс. рублей, что он считает вполне хорошей суммой. Артист признается, что не претендует на внушительные начисления, хотя ему положены таковые за звание народного артиста РСФСР и полного кавалера ордена "За заслуги перед отечеством". Особой нужды в бюджетных деньгах у него нет – есть на свете люди, рассуждает он, которым они и так нужнее.