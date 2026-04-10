Принятие закона о геноциде народа СССР вызвало беспокойство в Германии

Владимир Путин. Кадр: YouTube
Принятие в России закона о наказании за отрицание геноцида советского народа вызвало заметную реакцию за рубежом. В Германии это решение российского главнокомандующего Владимира Путина восприняли как очень и очень тревожный сигнал, который может иметь далеко идущие последствия.

Немецкое издание Junge Welt обращает внимание, что новый закон способен затронуть не только тех, кто находится в России, но и людей за ее пределами. Речь идет об ученых, журналистах и других лицах, которые допускают отрицание или искажение трагических событий прошлого.

В публикации подчеркивается, что закон потенциально способен повлиять на ситуацию вокруг памятников и захоронений советских военнопленных, в том числе на территории Германии.

Авторы материала напоминают, что за последние годы в ряде стран, включая Украину и государства Балтии, было уничтожено множество памятников, связанных с советской историей. Эти варварские действия становятся предметом острых споров на международной арене.

Напомним, закон предусматривает жесткие меры ответственности. За отрицание или оправдание геноцида советского народа, а также за оскорбление памяти жертв и надругательство над местами их захоронения теперь может грозить наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Источник: Junge Welt ✓ Надежный источник
По теме

Express: Путин публично унизил Стармера, проведя корабли у него "под носом"

Британского премьера щелкнули по носу

Сырский выступил с громким заявлением о России

Военный уверен, что ситуация подошла к ключевому моменту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей