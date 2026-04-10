Шаг российского лидера активно обсуждают за рубежом

Принятие в России закона о наказании за отрицание геноцида советского народа вызвало заметную реакцию за рубежом. В Германии это решение российского главнокомандующего Владимира Путина восприняли как очень и очень тревожный сигнал, который может иметь далеко идущие последствия.

Немецкое издание Junge Welt обращает внимание, что новый закон способен затронуть не только тех, кто находится в России, но и людей за ее пределами. Речь идет об ученых, журналистах и других лицах, которые допускают отрицание или искажение трагических событий прошлого.

В публикации подчеркивается, что закон потенциально способен повлиять на ситуацию вокруг памятников и захоронений советских военнопленных, в том числе на территории Германии.

Авторы материала напоминают, что за последние годы в ряде стран, включая Украину и государства Балтии, было уничтожено множество памятников, связанных с советской историей. Эти варварские действия становятся предметом острых споров на международной арене.

Напомним, закон предусматривает жесткие меры ответственности. За отрицание или оправдание геноцида советского народа, а также за оскорбление памяти жертв и надругательство над местами их захоронения теперь может грозить наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

