В Венесуэле приземлился российский военный самолет

США в тревоге: в Венесуэле приземлился военный самолет России
Фото: commons.wikimedia.org
В МИД тем временем раскритиковали внешнюю политику США в Латинской Америке

Ил-62М Министерства обороны России приземлился в Каракасе: по информации FlighWatcher в соцсети X, борт прибыл 4 февраля в 23:34 МСК. Обратно он вылетел спустя неделю, 11 февраля – в 07:58 по московскому времени.

Это первое появление Ил-62М Минобороны в столице Венесуэлы после того, как США захватили президента страны Николаса Мадуро. Воздушное судно эксплуатируется 223-м летным отрядом оборонного ведомства, пишет "Ридус".

До этого в США выражали беспокойство из-за приземлившегося российского военного борта – речь шла об Ил-76, который, как правило, используется для транспортировки военной техники. При этом Фонд имени Фиделя Кастро сообщал, что судно привезло "не книги", отметив, что там догадываются о происхождении груза – а также "почему и зачем".

Этот же Ил-76, как отмечалось, неоднократно приземлялся в дружественных Венесуэле и Никарагуа.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что РФ поддерживает солидарность с Кубой, которой будет оказывать помощь – в том числе материальную. Более того, она, отметил дипломат, уже оказывается.

"Мы, как ближайший партнер и союзник; другие участники БРИКС, у которых глубокие отношения с Гаваной, включая Китай, делаем по максимуму, что в наших силах", – отметил Рябков.

В МИД уточнили, что Белый дом в рамках реализации внешнеполитической концепции "доктрины Монро" не останавливается ни перед какими законами и не гнушается использовать приемы, которые попирают международное право.

Источник: Соцсети
