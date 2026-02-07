Продюсер Рудченко заявил, что здоровье не позволит Губину вернуться на сцену

А вот писать песни и продюсировать Андрею ничто не помешает

Андрей Губин, пообещавший в скором времени выйти на сцену после долгого отсутствия, едва ли сможет обнадежить камбэком, считает продюсер Павел Рудченко. Музыкальный критик уверен, что легенда "нулевых" не желает забвения. Однако к концертам он вряд ли сможет вернуться – "здоровье не позволит".

А вот заниматься продюсерской деятельностью и созданием музыки Губин наверняка сможет. Сложности касаются только активной деятельности.

"Со стороны Собчак [интервью] – дань хитмейкеру нулевых, а для автора это лишний способ напомнить о себе", – добавил Павел.

Губин стал популярен в 1994 году после песни "Мальчик-бродяга". Юный артист закрепил популярность, закрепив в 2000-е годы свой успех. Однако после смерти отца в 2007 году Андрей, пишет "Абзац", отделился от внешнего мира. Оказалось, виной тому стали проблемы со здоровьем.

Андрею казалось, что он подвергается преследованиям, и его пытаются свести с ума. Он переехал за город, где продолжил работу. Однако пока никто не увидел его новых песен.

Исполнитель хита "Девушки как звезды" признался, что последний год просто сидел дома, не отвечая на звонки и игнорируя мероприятия. Хотя никогда не отказывается от планов вернуться на сцену.