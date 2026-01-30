Губин прервал молчание и объявил о готовности вернуться на сцену

"Собираюсь уехать": Губин прервал длительное молчание и поделился планами
Фото: соцсети
Певец целый год певец не "светился", не отвечая на звонки и не появляясь на мероприятиях

Андрей Губин рассказал, что его возвращению на сцену предшествует решение проблем со здоровьем. В "нулевых" у него выявили левостороннюю прозопалгию лица, из-за которой любимец российских слушательниц начал испытывать лицевые боли. Выступать в таком состоянии оказалось для Андрея невозможным.

Последний год Губин был в "режиме тишины", не отвечая на звонки и не появляясь на мероприятиях. Пару дней назад он дал интервью Ксении Собчак, которая превзошла его ожидания – певец с удивлением обнаружил для себя, что журналистка "в жизни куда приятнее, чем в кадре". Пока дела идут неплохо: Андрей живет в Москве и за городом, арендуя дом.

"Собираюсь уехать туда, где потеплее, чтобы отдохнуть, но пока никак. Уже три месяца думаю про это, жду, когда все дела будут улажены", – признался исполнитель хита "Лиза".

Пока что Андрей пишет в стол. Певец и сам не знает, когда вернется на сцену – из-за проблем со здоровьем.

"Что касается меня, то у меня всегда есть планы выйти на сцену! Для меня интересно, чтобы песни звучали, тогда можно и концерты начинать давать", – поделился мыслями артист.

Кстати, ранее продюсер Александр Яковлев вспомнил сотрудничество с Губиным, которого охарактеризовал как хорошего и рассудительного артиста в начале его пути. Однако в один момент, считает Яковлев, тот не смог выдержать испытание славой.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
По теме

Огонь по Украине прекращен: срочное заявление Кремля

К Путину обратились с личной просьбой

"Ирония войны": Россия и Украина поменялись местами, заявили в США

Ситуация стремительно изменилась

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей