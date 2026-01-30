Губин прервал молчание и объявил о готовности вернуться на сцену

Певец целый год певец не "светился", не отвечая на звонки и не появляясь на мероприятиях

Андрей Губин рассказал, что его возвращению на сцену предшествует решение проблем со здоровьем. В "нулевых" у него выявили левостороннюю прозопалгию лица, из-за которой любимец российских слушательниц начал испытывать лицевые боли. Выступать в таком состоянии оказалось для Андрея невозможным.

Последний год Губин был в "режиме тишины", не отвечая на звонки и не появляясь на мероприятиях. Пару дней назад он дал интервью Ксении Собчак, которая превзошла его ожидания – певец с удивлением обнаружил для себя, что журналистка "в жизни куда приятнее, чем в кадре". Пока дела идут неплохо: Андрей живет в Москве и за городом, арендуя дом.

"Собираюсь уехать туда, где потеплее, чтобы отдохнуть, но пока никак. Уже три месяца думаю про это, жду, когда все дела будут улажены", – признался исполнитель хита "Лиза".

Пока что Андрей пишет в стол. Певец и сам не знает, когда вернется на сцену – из-за проблем со здоровьем.

"Что касается меня, то у меня всегда есть планы выйти на сцену! Для меня интересно, чтобы песни звучали, тогда можно и концерты начинать давать", – поделился мыслями артист.

Кстати, ранее продюсер Александр Яковлев вспомнил сотрудничество с Губиным, которого охарактеризовал как хорошего и рассудительного артиста в начале его пути. Однако в один момент, считает Яковлев, тот не смог выдержать испытание славой.