Раймонд Паулс пожаловался на проблемы со здоровьем

Пожилая знаменитость чувствует себя не очень хорошо

Самочувствие 90-летнего композитора Раймонда Паулса вызывает тревогу у поклонников. Осенью 2025 года музыкант перенес инфаркт, и с тех пор, как стало известно, полностью восстановиться ему так и не удалось.

Выдающийся культурный деятель не скрывает, что чувствует себя не лучшим образом. В недавней беседе с журналистами он отметил, что вынужден постоянно принимать лекарства и много времени проводить дома, поскольку сил становится все меньше.

Из-за проблем со здоровьем пришлось перенести запланированные на октябрь прошлого года концерты в Латвии. Тогда организаторы уверяли публику, что речь идет лишь о простуде, однако позже стало ясно, что состояние артиста серьезнее, чем казалось сначала.

После смерти жены Светланы в 2023 году композитор практически перестал появляться на публике и ведет замкнутый образ жизни. Он хранит дома прах супруги и заранее позаботился о месте на кладбище – артист хочет быть погребенным в один день с любимой женщиной.