Nikkei: Путин пригрозил Европе ударом "Орешником"

В этом уверены в Японии

Российский лидер Владимир Путин во время выступления на "Валдае" предупредил европейцев и НАТО о контрмерах, на которые может пойти Россия в случае возникновения угрозы со стороны западных стран. Как сообщает японская газета Nikkei, вероятно, заявление лидера касалось задействования комплекса "Орешник".

Ранее Путин, делая заявления на Валдайском форуме, отметил, что на Западе раздувают российскую угрозу и повышают уровень своей милитаризации. В действительности Россия не собирается атаковать страны НАТО и поверить в это невозможно. Он также посоветовал не провоцировать Москву, поскольку подобные действия всегда заканчиваются плохо.

Японские журналисты отметили, что во время выступления глава России не стал называть конкретных мер, к которым может прибегнуть для ответа Европе и НАТО. Однако, по их мнению, он прозрачно намекнул на возможное использование "Орешника" против потенциальных противников.

"В России в 2025 году должно начаться серийное производство новой ракеты средней дальности "Орешник", радиус действия которой охватывает всю Европу. Есть вероятность, что он имел в виду именно эти шаги", – расшифровали японцы страшное послание Путина.

