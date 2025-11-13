Игорь Крутой высказался о ситуации с запретом Орбакайте петь его хиты

Маэстро не стал сдерживать эмоции

Культовый российский музыкант Игорь Крутой резко высказался о нашумевших слухах вокруг Кристины Орбакайте о том, что якобы запретил знаменитости исполнять его хиты.

Маэстро эмоционально подчеркнул, что вся история придумана от первого до последнего слова. При этом любимец публики отметил, что не собирается ни вступать в споры, ни тем более запускать судебные разбирательства – по его мнению, вся эта ситуация слишком абсурдна, чтобы тратить на нее силы.

Артист признался, что происходящее вызывает у него недоумение. Он сказал, что наблюдает за этой "чушью" со стороны и не понимает, как подобное вообще может обсуждаться всерьез.

Также композитор посетовал, что чем абсурднее ложь, тем быстрее в нее начинают верить. Маэстро отметил, что на просторах интернет-пространства появляется огромное количество разной информации, однако по сути это "грязь, грязь и грязь"

Ранее СМИ писали, что композитор лишил Орбакайте прав на исполнение его хитов. Поводом, по слухам, стало скандальное интервью ее матери – Аллы Пугачевой.

