Игорь Крутой высказался о ситуации с запретом Орбакайте петь его хиты

"Грязь и грязь": Игорь Крутой грубо высказался о ситуации с Орбакайте
Игорь Крутой. Фото: Tatarstan.ru/wikimedia.org
Маэстро не стал сдерживать эмоции

Культовый российский музыкант Игорь Крутой резко высказался о нашумевших слухах вокруг Кристины Орбакайте о том, что якобы запретил знаменитости исполнять его хиты.

Маэстро эмоционально подчеркнул, что вся история придумана от первого до последнего слова. При этом любимец публики отметил, что не собирается ни вступать в споры, ни тем более запускать судебные разбирательства – по его мнению, вся эта ситуация слишком абсурдна, чтобы тратить на нее силы.

Артист признался, что происходящее вызывает у него недоумение. Он сказал, что наблюдает за этой "чушью" со стороны и не понимает, как подобное вообще может обсуждаться всерьез.

Также композитор посетовал, что чем абсурднее ложь, тем быстрее в нее начинают верить. Маэстро отметил, что на просторах интернет-пространства появляется огромное количество разной информации, однако по сути это "грязь, грязь и грязь"

Ранее СМИ писали, что композитор лишил Орбакайте прав на исполнение его хитов. Поводом, по слухам, стало скандальное интервью ее матери – Аллы Пугачевой.

К слову, недавно артист рассказал о жене, которая живет в другой стране.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
По теме

Во Франции пришли в бешенство из-за нового скандала в Киеве

Европейцам надоело оплачивать роскошную жизнь украинских властей

"Рычаг для смены власти": Зеленский получил "черную метку" от Запада

Последние скандалы в Незалежной сложно назвать случайностью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей