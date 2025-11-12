Игорь Крутой рассказал о жене, которая живет в другой стране

"Все запутано": Игорь Крутой рассказал о жене, которая живет в другой стране
Игорь Крутой. Кадр: YouTube
Личная жизнь маэстро интересует многих

Композитор Игорь Крутой признался, что его семейная жизнь сложилась непросто – супруги уже давно живут в разных странах. В беседе с журналистами он рассказал, что привык к такому ритму, хотя признал, что все стало довольно запутанным.

По словам музыканта, его сыновья обосновались в Москве, а дочери живут в Америке, поэтому семье часто приходится общаться на расстоянии. Он признался, что за годы постоянных разлук уже научился принимать это как норму и относиться к ситуации спокойно.

 "Мы с моей женой живем в разных странах. У меня все запутано", – поделился звездный музыкант. 

Крутой также поделился воспоминаниями о гастрольных годах и признался, что после этого не испытывает особой любви к вокзалам и аэропортам. В молодости эти места ассоциировались у знаменитости с бесконечными поездками, прощаниями и усталостью.

Он отметил, что все эти маршруты со временем слились для него в один непрерывный поток, с характерным запахом и особым настроением. Когда же жизнь немного замедлилась и гастролей стало меньше, композитор почувствовал себя гораздо лучше.

Музыкант вспомнил, что однажды даже опоздал на самолет, который должен был привезти его из Нью-Йорка в Москву. Подробности этого случая он не раскрыл, заметив лишь, что в те годы подобные ситуации были для него вполне привычными.

К слову, недавно композитор поделился пикантной историей о том, как известный певец ворвался к нему в комнату без трусов.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
Выбор читателей