Алекса опять передумала разводиться с мужем

Исполнительница Алекса, которая ранее заявляла о расставании с супругом Вячеславом Дайчевым, решила не расторгать брак. В своем обращении в социальных сетях она рассказала, что любые отношения проходят через трудности, и призналась, что предпочла сохранить любовь, а не доказывать любимому мужчине свою правоту.
Певица отметила, что семья для нее – самая большая ценность, и призвала подписчиков беречь близких, не поддаваясь сиюминутным эмоциям.
Ранее девушка уже не раз писала о разрыве, удаляла публикации и объясняла это взломом страницы. В конце октября она вновь сообщила о решении развестись, заявив, что их пути с мужем расходятся.
Теперь же артистка согласилась, что женщины часто бывают слишком эмоциональны, поэтому не стоит спешить с выводами. Она напомнила, что такие кризисы случаются у многих, и важно уметь прощать и идти дальше.
