Жена Соколовского заговорила о разводе после слухов об измене мужа

Девушка хотела расстаться на мирной ноте, но не вышло

Ангелина, вторая жена певца Влада Соколовского, рассказала, что в начале этого года едва не развелась с супругом. По ее словам, после появления на свет ребенка отношения между ними сильно охладели. Такое заявление девушка сделала на фоне слухов об изменах знаменитости, которые ранее спровоцировала его первая жена Рита Дакота.

Ангелина призналась, что чувствовала себя одинокой, ей пришлось столкнуться с непониманием, и казалось, что она с мужем буквально говорит на разных языках. Ради сохранения семьи ей пришлось обратиться к наставникам и пройти различные тренинги.

"В феврале этого года я была готова к разводу… Пришла на психотерапию, чтобы все сделать с любовью и уважением к партнеру, ведь это мой близкий человек. Мы старались, но красиво разойтись не вышло, так как никто и никогда этого не делал", – вспомнила она.

Сейчас девушка уверяет, что она смогла преодолеть кризис в отношениях с Соколовским и по-новому взглянуть на брак.