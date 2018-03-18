Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россияне показывают высокую явку на выборах

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
продолжениеОБСЕ покрывает русофобию Киева
Центризбирком подвел промежуточные итоги по явке на выборах президента

На проходящих сегодня в России президентских выборах отмечается высокая явка избирателей, причем активно голосует молодежь.

По данным на 17:08 мск явка составила 51,9%, сообщил информационный центр Центризбиркома.

Председатель ЦИК Элла Памфилова уточнила, что данные по явке обновляются практически каждую минуту.

"В большинстве регионов люди голосуют намного активнее, чем раньше. В этой избирательной кампании проявили максимум уважения к избирателю и показали ему, что его голос важен. Эта работа была выстроена не только с федеральной площадкой, многое делалось в регионах", – сообщил журналистам заместитель Памфиловой Николай Булаев.

В Москве на 15:00 явка составила 40%, в Подмосковье – 43,9%, в Санкт-Петербурге – 39,6%.

Работающие на выборах оценивают явку как "хорошую". Сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод объясняет это грамотной организацией кампании и появлением института общественных наблюдателей, который повысил у россиян доверие к выборам.

Положительно отразилась на явке и возможность голосовать по месту нахождения, считает Брод, которая облегчила доступ граждан к избирательным участкам.

Наблюдатели отмечают, что на многих избирательных участках были очереди их желающих проголосовать. Высокая активность избирателей наблюдается в Крыму, жители которого впервые выбирают президента России.

Мария Разумова
новости партнеров
Загрузка...

Стукачом WADA заинтересовался Интерпол

Москва намерена добиться задержания информатора

Умер известный российский режиссер

Не стало Александра Павловского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей