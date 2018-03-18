Центризбирком подвел промежуточные итоги по явке на выборах президента

На проходящих сегодня в России президентских выборах отмечается высокая явка избирателей, причем активно голосует молодежь.

По данным на 17:08 мск явка составила 51,9%, сообщил информационный центр Центризбиркома.

Председатель ЦИК Элла Памфилова уточнила, что данные по явке обновляются практически каждую минуту.

"В большинстве регионов люди голосуют намного активнее, чем раньше. В этой избирательной кампании проявили максимум уважения к избирателю и показали ему, что его голос важен. Эта работа была выстроена не только с федеральной площадкой, многое делалось в регионах", – сообщил журналистам заместитель Памфиловой Николай Булаев.

В Москве на 15:00 явка составила 40%, в Подмосковье – 43,9%, в Санкт-Петербурге – 39,6%.

Работающие на выборах оценивают явку как "хорошую". Сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод объясняет это грамотной организацией кампании и появлением института общественных наблюдателей, который повысил у россиян доверие к выборам.

Положительно отразилась на явке и возможность голосовать по месту нахождения, считает Брод, которая облегчила доступ граждан к избирательным участкам.

Наблюдатели отмечают, что на многих избирательных участках были очереди их желающих проголосовать. Высокая активность избирателей наблюдается в Крыму, жители которого впервые выбирают президента России.

