Живущую в Израиле Аллу Пугачеву неожиданно сняли в центре Кирова

Что связывает Примадонну с Вятским краем

Самая престижная гостиница Кирова – исторический отель "Чарушин", который находится в центре города. Он был построен в 1937 года губернским архитектором Иваном Чарушиным, и сегодня носит его имя. Сегодня здесь живут многочисленные гости Второго Вятского фестиваля театра и кино "На семи холмах". Ведь по уровню комфорта равных "Чарушину" в городе отелей нет. А для капризных избалованных звезд очень важно, чтобы и постельное белье было белоснежное, и полотенца пушистые, и косметика хорошая, и питание разнообразное.

Именно эту гостиницу всегда выбирают приезжающие в город на гастроли знаменитости. Александр Розенбаум, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Сергея Лазарев, Валерий Леонтьев, Лолита, Вячеслав Добрынин – все они жили в "Чарушине". Звезды тут всегда находили второй дом, где их готовы носить на руках, холить и лелеять.

Во время последнего тура именно в этом отеле жила и Народная артистка СССР Алла Пугачева. Вообще, в вятском крае она была несколько раз, и каждый ее приезд обрастал легендами.

Впервые здесь 23-летняя певица оказалась в далеком 1972 году. Тогда она выступала "на разогреве" у популярного юмористического дуэта Лившица и Левенбука. Говорят, что в ту пору будущая Примадонна приобрела в Кировском универмаге туфли... А потом, во время концерта, застряла одной туфелькой в щели в полу на сцене. Так и пела: пытаясь незаметно для зрителей освободить ногу.

А 1992-м Пугачева провела в Кирове четыре дня и дала шесть концертов – тогда она приезжала сюда в компании певца и фаворита Сергея Челобанова. А на одной из меховых фабрик купила со скидкой сразу 5 шуб!



В последний раз в Кирове Алла Пугачева выступала 29 ноября 2005 года в рамках шестилетнего тура "Мы приехали", когда дала 195 концертов по всему миру. Тогда-то она и подписала фотографию, которая сейчас украшает холл гостиницы "Чарушин".

Напомним, в последние полтора года Примадонна с семье живет в Израиле, где, как говорят, получила гражданство.