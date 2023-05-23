Швырялся стульями: что известно о пьяной потасовке солиста "Зверей"

Швырялся стульями: что известно о пьяной потасовке солиста "Зверей"
Роман Билык. Фото: Photoagency Interpress/www.globallookpress.com
Директор группы вступился за певца

Директор "Зверей" – популярного музыкального коллектива "нулевых" – заявил, что драка главного солиста группы Романа Билыка с посетителем бара в Самаре произошла после навязчивого поведения гостей, которые проявляли бестактность и настырность в желании сфотографироваться с кумиром.

Александр Островский утверждает, что гости откровенно принялись "бычить" после того, как столкнулись с вежливым отказом. Директор "Зверей" при этом подтверждает информацию о драке солиста коллектива с фанатами. Посетители бара, к тому же, находились в состоянии опьянения, если верить Островскому.

Однако все завершилось словесной перепалкой. На ролике видно, как на руках тащат взбешенного Билыка. Команда уселась в такси и уехала домой.

Журналисты узнали, что Роман с коллегами отдыхал после водной прогулки по Волге. И тут так некстати появились навязчивые нетрезвые фанаты. На ролике фронтмен "Зверей" же угрожал посетителям выйти на улицу и все выяснить "один на один". Очевидцы утверждают, что певец даже начал швыряться стульями

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
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