Стало известно о ликвидации угодившей в скандал группы "Звери"

У коллектива идет проблема за проблемой

Череда неудач преследует коллектив, исполняющий легендарную песню "Районы-кварталы". Сначала группа угодила в скандал из-за его солиста Романа Билык, который подрался в самарском баре. Очевидцы говорили, что музыкант в тот момент был сильно пьян. А потом в генпрокуратуру поступила просьба проверить группу из-за высказываний про СВО.

На этом фоне концерты коллектива стали отменять. Например, музыкантам не дали выступить на Петербургском международном экономическом форуме. К слову, "Звери" должны были быть хедлайнерами. А вчера стало известно о новой проблеме группы – депутат Госдумы призвал ликвидировать ее и в Петербурге, запретив выступать на мероприятии 1 сентября.

С такой инициативой выступил Михаила Романов. По его словам, жалобы поступают от родителей и учителей, которые просят уберечь подрастающее поколение от воздействия музыки группы. Депутат к тому же опасается, что концерты "Зверей" приведут к росту "экстремистских настроений среди юношества".

Вместе с тем Михаил Романов предложил проверить музыкантов на иноагентство, а поводом для этого стали как раз слова солиста коллектива о ситуации в России и мире.

"Данные высказывания потом были удалены, но зафиксированы. Оценку даст прокуратура", – отметил депутат, говоря о группе "Звери".

