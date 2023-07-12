Стало известно о ликвидации угодившей в скандал группы "Звери"

Стало известно о ликвидации угодившей в скандал группы "Звери"
Солист группы "Звери" Роман Билык. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
У коллектива идет проблема за проблемой

Череда неудач преследует коллектив, исполняющий легендарную песню "Районы-кварталы". Сначала группа угодила в скандал из-за его солиста Романа Билык, который подрался в самарском баре. Очевидцы говорили, что музыкант в тот момент был сильно пьян. А потом в генпрокуратуру поступила просьба проверить группу из-за высказываний про СВО.

На этом фоне концерты коллектива стали отменять. Например, музыкантам не дали выступить на Петербургском международном экономическом форуме. К слову, "Звери" должны были быть хедлайнерами. А вчера стало известно о новой проблеме группы – депутат Госдумы призвал ликвидировать ее и в Петербурге, запретив выступать на мероприятии 1 сентября. 

С такой инициативой выступил Михаила Романов. По его словам, жалобы поступают от родителей и учителей, которые просят уберечь подрастающее поколение от воздействия музыки группы. Депутат к тому же опасается, что концерты "Зверей" приведут к росту "экстремистских настроений среди юношества". 

Вместе с тем Михаил Романов предложил проверить музыкантов на иноагентство, а поводом для этого стали как раз слова солиста коллектива о ситуации в России и мире. 

"Данные высказывания потом были удалены, но зафиксированы. Оценку даст прокуратура", – отметил депутат, говоря о группе "Звери".

Источник: Деловой Петербург ✓ Надежный источник
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