Критиковавшая СВО Асмус забрала дочь и уехала из России

Критиковавшая СВО Асмус забрала дочь и уехала из России
Кристина Асмус. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Реакция Харламова на решение бывшей жены пока неизвестна

Знаменитая российская актриса Кристина Асмус частенько мелькает на страницах глянцевых журналов. Красотка активно снимается в кино, блистает на театральных подмостках и в целом ведет весьма активный образ жизни. Недавно в социальных сетях она объявила о решении уехать из России.

Стоит отметить, что сегодня поклонники очень остро реагируют на подобного рода заявления. Как известно, немало звезд предали любовь своих фанатов и родную страну, покинув Россию в тяжелый период. Впрочем, Кристину это не касается. Артистка всего лишь решила отдохнуть за границей. Однако еще в начале спецоперации Асмус неодобрительно высказалась о происходящем на Украине, что тогда сильно расстроило поклонников.

Знаменитость забрала с собой маленькую дочку от Гарика Харламова. Вместе с девятилетней Анастасией актриса отправилась в Венгрию. Там она планирует провести небольшой отпуск и перезагрузиться. Как известно, Асмус – большой трудоголик. Очень много времени и энергии знаменитость тратит на развитие собственной карьеры.

Как отец Анастасии Гарик Харламов отреагировал на решение его бывшей жены уехать вместе с общей наследницей за границу, пока неизвестно. Надо полагать, мужчина не против, чтобы его ребенок отдохнул.

К слову, недавно стало известно, что Кристина Асмус столкнулась с предательством.

Источник: Соцсети
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