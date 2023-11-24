"Я бедный после каждого развода": Харламов отказался обсуждать отношения

После двух неудачных браков шоумен не торопится делать предложение новой возлюбленной

За плечами 42-летнего Гарика Харламова уже два развода. Первой его супругой стала актриса Юлия Лещенко, с которой он развелся, влюбившись в Кристину Асмус, особенно запомнившуюся зрителям своей ролью Вари из "Интернов". Однако и второй брак был недолговечным – возлюбленные разбежались через семь лет.

В интернете ходили слухи, что причиной развода послужила роль Асмус с фильме "Текст", где она участвовала в слишком откровенных сценах. Однако сам комик утверждал, что в их разводе никто не был виноват, и отношения постепенно исчерпали себя.

Довольно долгое время после прекращения отношений с Асмус Гарик был одинок, а затем внезапно продемонстрировал поклонникам новую избранницу – актрису Катерину Ковальчук. Некоторые отмечали ее внешнее сходство с Кристиной Асмус.

Артист неоднократно заявлял, что Катерина – "самая прекрасная девушка в мире", однако с предложением руки и сердца не спешит и игнорирует всякие каверзные вопросы, связанные с личной жизнью. Так, на одном шоу Харламова спросили, что бы он ответил, если бы зарабатывал 40 тысяч рублей, а жена предложила ему слетать на Мальдивы.

"Я бедный после каждого развода. Давайте прекратим эту тему, пожалуйста", – ответил юморист.

Ранее Харламов жестко отомстил купающейся в любви Асмус.