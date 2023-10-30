Дорогостоящая любовь: Воля и Харламов оценили своих любимых в 13 миллиардов рублей

Дорогостоящая любовь: Воля и Харламов оценили своих любимых в 13 миллиардов рублей
Гарик Харламов и Павел Воля. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look globallookpress.com
Поменять подругу на гору золота: шуточка о продажной любви имела успех

Популярные юмористы и стендаперы теперь ведут новое шоу. Было много шуток, искрометного юмора и новостей о себе любимых в начале передачи, а после они обратили внимание на гостей.

Расспрашивая одного из первых гостей выпуска, они с удивлением выяснили, что тот работает организатором элитных бракосочетаний. Гость рассказал, что найти супругу нынче дорого стоит: прайс составляет почти 13 миллиардов рублей.

Обалдевшие ведущие с круглыми глазами выслушали сказочную цифру. Харламову тут же задали вопрос: готов ли он расстаться с такой дикой суммой в целях поиска супруги? Гарик ответил, что за такие деньги он сам найдет себе жену. Его напарник по эфиру шутку поддержал и даже заявил, что за столько денег сам готов выйти замуж.

"Да за такие деньги даже я согласен быть супругой. Даже моя супруга согласна, чтобы я был супругой", – рассмеялся Павел Воля.

Пикантность ситуации состоит в том, что и Воля, и Харламов не свободны – а значит, не исключено, что после скандального признания их дома ждут неслабые разборки с любимыми женщинами. Вряд ли Катерина Ковальчук, с которой Гарик Харламов встречается после развода с Кристиной Асмус, и Ляйсан Утяшева, которой Павел Воля передает романтические приветы в каждой своей передаче, спокойно стерпят столь беспардонное заявление.

Недавно Гарику Харламову влетело от телеведущего Соловьева за двусмысленную песенку.

Источник: Starhit ✓ Надежный источник
По теме

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Time: Зеленский в ярости из-за упавшего интереса Запада к Украине

Киев считает себя преданным союзниками

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей