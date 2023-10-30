Дорогостоящая любовь: Воля и Харламов оценили своих любимых в 13 миллиардов рублей

Поменять подругу на гору золота: шуточка о продажной любви имела успех

Популярные юмористы и стендаперы теперь ведут новое шоу. Было много шуток, искрометного юмора и новостей о себе любимых в начале передачи, а после они обратили внимание на гостей.

Расспрашивая одного из первых гостей выпуска, они с удивлением выяснили, что тот работает организатором элитных бракосочетаний. Гость рассказал, что найти супругу нынче дорого стоит: прайс составляет почти 13 миллиардов рублей.

Обалдевшие ведущие с круглыми глазами выслушали сказочную цифру. Харламову тут же задали вопрос: готов ли он расстаться с такой дикой суммой в целях поиска супруги? Гарик ответил, что за такие деньги он сам найдет себе жену. Его напарник по эфиру шутку поддержал и даже заявил, что за столько денег сам готов выйти замуж.

"Да за такие деньги даже я согласен быть супругой. Даже моя супруга согласна, чтобы я был супругой", – рассмеялся Павел Воля.

Пикантность ситуации состоит в том, что и Воля, и Харламов не свободны – а значит, не исключено, что после скандального признания их дома ждут неслабые разборки с любимыми женщинами. Вряд ли Катерина Ковальчук, с которой Гарик Харламов встречается после развода с Кристиной Асмус, и Ляйсан Утяшева, которой Павел Воля передает романтические приветы в каждой своей передаче, спокойно стерпят столь беспардонное заявление.

Недавно Гарику Харламову влетело от телеведущего Соловьева за двусмысленную песенку.

