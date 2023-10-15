"Слишком привыкла": Кристина Асмус боится остаться хромой на всю жизнь

Актриса призналась, что пытается адаптироваться к временной жизни с переломом ноги

Впервые за долгое время новости о Кристине Асмус оказались невеселыми: отрабатывая сцену, в которой нужно было высоко подпрыгнуть, актриса получила перелом со смещением.

Травма едва не отправила звезду фильма "Текст" на больничную койку. Но, получив медицинскую помощь, Кристина из клиники приехала назад на съемочную площадку.

Сейчас Асмус ходит на костылях и даже выложила снимок, где стоит возле своего съемочного вагончика, опираясь на подпорки. Перелом не мешает Кристине пытаться сделать тот или иной трюк. Правда, теперь у нее родился страх так и остаться хромой.





"Я уже как-то приспособилась к жизни на костылях и в специальной обуви... Ощущение, что я так уже полгода хожу", – переживает Кристина.



Бывшая жена Гарика Харламова вернулась в кадр дня через три после нелегкой операции. Первые дни она с трудом наступала на пострадавшую конечность, а вскоре рисковала даже делать акробатические трюки.

Актриса относится к своему здоровью внимательно: между дублями нога в горизонтальном положении, обложенная льдом. Сочувственные взгляды коллег приятны, но на совесть не действуют. Без дела Кристина просто не может.

Впрочем, красавица оптимистично находит плюсы в своем нынешнем положении. Например, сейчас мужчины носят ее на руках.

