Ковальчук покинула Россию после сообщения о покупке дома в Испании

Ковальчук покинула Россию после сообщения о покупке дома в Испании
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда приземлилась в Европе с двумя дочками

Стало известно о том, что певица Юлия Ковальчук покинула Россию. В солнечную Испанию она отправилась сразу после Нового года с двумя дочками – 6-летней Амелией и 6-месячной Алисией. Об этом звезда сообщила в своих социальных сетях и пожаловалась, что одна с детьми не успевает показывать жизнь в блоге.

"С двумя детьми до телефона добираешься в лучшем случае раз в три дня", – пожаловалась артистка своим подписчикам.

Испанские курорты – излюбленное место Ковальчук для отдыха. Туда артистка ездит каждый год и даже приобрела два дома. Первый был куплен еще в 2012 году, во время брака с Алексеем Чумаковым. Второй недвижимостью на испанском побережье артистка обзавелась недавно – летом 2022 года. 

Юлия активно делится фотографиями на фоне нового особняка в социальных сетях. Своим встревоженным фанатам, которые подумали, что артистка готовится к эмиграции, она сообщила, что эта недвижимость только для отдыха, уезжать из России она не собирается. 

Ранее другая селебрити поделилась с поклонниками фотографией с пляжа, которая их шокировала. Настасья Самбурская выложила фото в мини-бикини, все внимание было приковано к ее телу. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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