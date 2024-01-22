Русофобы получили по рукам: чьи концерты отменили за границей

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Земфира. Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Дмитрий Назаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Алишер Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com Руслан Белый. Скриншот: YouTube-канал kuji podcast
Беглые российские звезды остались без выступлений

Народная артистка СССР Алла Пугачева и Максим Галкин* после бегства из России стали некими флагманами уехавших звезд. Примадонна добровольно перестала выходить на сцену, зато ее муж-иноагент был вынужден выступать чаще, чтобы обеспечивать высокие запросы певицы, привыкшей к жизни в замке.

Правда, второсортный юмор шоумена мало кого интересовал за границей, поэтому он перешел на сомнительные политические заявления, за что в итоге был оштрафован в ОАЭ на почти два с половиной миллиона рублей. Азия для комика тоже постепенно закрывается. Не так давно он лишился концертов из-за поддержки Израиля.

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Без концерта в Дубае осталась и некогда популярная в России певица Земфира* Рамазанова. Артистка покинула Россию вместе с подругой Ренатой Литвиновой, после чего принялась жестко критиковать СВО и власти страны.

После разрыва с актрисой исполнительница была вынуждена скитаться по миру и выступать в ресторанах. Однако даже дубайский ресторан с русскоязычными посетителями не стал сотрудничать с Земфирой*.

Земфира. Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com

Актер театра и кино Дмитрий Назаров*, прославившийся на всю страну благодаря роли шеф-повара Виктора Петровича из сериала "Кухня", критиковал не только решение главы государства, но и поддержавших президента коллег.

Но ему не удалось заслужить любовь западной публики даже за счет скандальных заявлений. Спектакль Дмитрия Назарова* в Париже не состоялся – билеты не берут.

Дмитрий Назаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* в свое время допустил ряд русофобских заявлений, мол в нашей стране нечем гордиться и все в таком духе. После бегства в ОАЭ он зачем-то принялся публично рассказывать, как обходить местные законы.

Исполнителя мгновенно лишили выступлений. Более того, полиция Эмиратов начала проверку против него. Примечательно, что оба раза Моргенштерн* сделал скандальные заявления в интервью Ксении Собчак.

Алишер Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com

Комик Руслан Белый* после бегства в Турцию, а потом в Испанию оказался абсолютно невостребованным из-за незнания иностранных языков. В итоге стендапер решил ездить по местам отдыха россиян и выступать перед ними.

Однако даже на Бали и в Таиланде с юмористом не захотели сотрудничать. Руслан Белый*, не долго думая, объяснил свой провал политическим преследованием со стороны России.

Руслан Белый. Скриншот: YouTube-канал kuji podcast

*Признаны иностранными агентами, согласно решению Минюста РФ
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Какие наказания получили участники "голой вечеринки"
Анастасия Ивлеева. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com VACIO. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / https://t.me/moscowcourts
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Ксения Собчак. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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