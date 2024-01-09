Звезда "Кухни" неожиданно поддержала беглого скандалиста Назарова

Звезда "Кухни" неожиданно поддержала беглого скандалиста Назарова
Дмитрий Назаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
У актера нашлись сторонники

Знаменитый российский актер театра и кино Дмитрий Назаров прославился на всю страну, блистательно исполнив роль шеф-повара Виктора Петровича в рейтинговом сериале "Кухня". Однако сейчас о звезде вспоминают все чаще не из-за творческой деятельности.

Народный артист России покинул родину на фоне возрастающего общественного давления. За минувшие два года он неоднократно критиковал СВО, а также своих коллег, поддержавших решение главы государства.

Дмитрий Назаров уехал из России в январе минувшего года после того, как Константин Хабенский уволил его вместе с супругой из МХТ. Оставшийся без заработка актер начал выступать за рубежом.

Многие коллеги негативно отнеслись к позиции артиста, однако звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова неожиданно поддержала партнера по съемочной площадке. Исполнительница роли официантки Саши рассказала о своей переписке с супругой Дмитрия Назарова.

"Когда я узнала, что их уволили из театра, я тоже проявила эмпатию, я ей написала, поддержала", – отметила Екатерина Кузнецова.

По ее словам, инициатором переписки изначально была жена Дмитрия Назарова. Актриса подчеркнула, что между ней и коллегами нет постоянного общения, однако есть поддержка.

К слову, сама Екатерина Кузнецова тоже покинула Россию и отказалась от отечественных проектов. Зато Дмитрий Назаров попытался вернуться на заработки, однако столкнулся с отменой концертов.

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Фото: соцсети Фото: соцсети
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Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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