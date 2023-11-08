Состояние уехавшего во Францию Назарова обеспокоило народ

Люди с трудом узнали артиста на новых снимках

Дмитрий Назаров поселился во Франции после того, как лишился всех заработков в родной стране из-за политических высказываний. Теперь артист продолжает делать регулярные заявления в своих соцсетях, но уже не опасаясь уголовного преследования.

Тем не менее, некоторое время назад он признавался, что отъезд из России дается ему тяжело. Несмотря на то, что Франция ему нравится, Назаров надеется, что еще сможет приехать в Москву. Переживания, судя по всему, отразились на внешнем виде артиста, который стал неузнаваем.

На недавних кадрах, опубликованных в социальных сетях артиста, появилось видео его вечернего досуга с женой. Назаров жарил мясо на огне и выдумывал по этому поводу стихи. При этом публику сильно обеспокоило состояние артиста, поскольку выглядел он значительно хуже обычного.

"Видимо, переезд во Францию убил здоровье Назарова", "Видимо, спивается без России-матушки", – пишут люди в Сети.

При этом сам Дмитрий Назаров в одном из недавних заявлений отметил, что порядка 13 лет назад полностью отказался от алкоголя. Утешать себя он научился другими способами. Например, творчеством.

Ранее в Сети отреагировали на неоднозначный намек Назарова россиянам.