"Пошлите меня в Донецк": раскаивающийся Назаров сделал заявление

Поверили, однако, не все

Звезда "Кухни" Дмитрий Назаров вдруг выступил с проникновенным признанием – то самое видео опубликовал пранкер Сорян. На ролике актер признается, что заблуждался, обвиняя родную страну во всех бедах, из-за чего приносит извинения российскому руководству и самим россиянам.



Во время видеобращения Назаров, положив руку на грудь, заявил, что готов искупить вину и отправиться гастролировать по новым регионам России. Ныне актер утверждает, что поддерживает родную страну.

"Пошлите меня с концертами в Донецк, Луганск. Я хочу выступить перед солдатами", – громогласно заявил Назаров.



Ситуация, конечно, удивительна, учитывая постоянные памфлеты Назарова, которые тот ежедневно выпускает в Сетях, чтобы поддеть россиян. Велика вероятность, что Назаров решил попросту поиздеваться над позицией патриотов, сыграв раскаявшегося артиста. Хотя ряд медиа приняли это "раскаяние" за чистую монету.

Впрочем, в дальнейшем все покажет время.

А ранее мы рассказывали, что Назаров столкнулся в России с отменой концертов – заработать дома после бегства актеру так и не удалось.