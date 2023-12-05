"Пошлите меня в Донецк": раскаивающийся Назаров сделал заявление

"Пошлите меня в Донецк": раскаивающийся Назаров сделал заявление
Дмитрий Назаров*. Фото: Stupnikov Alexander/www.globallookpress.com
Поверили, однако, не все

Звезда "Кухни" Дмитрий Назаров вдруг выступил с проникновенным признанием – то самое видео опубликовал пранкер Сорян. На ролике актер признается, что заблуждался, обвиняя родную страну во всех бедах, из-за чего приносит извинения российскому руководству и самим россиянам.

Во время видеобращения Назаров, положив руку на грудь, заявил, что готов искупить вину и отправиться гастролировать по новым регионам России. Ныне актер утверждает, что поддерживает родную страну.

"Пошлите меня с концертами в Донецк, Луганск. Я хочу выступить перед солдатами", – громогласно заявил Назаров.  

Ситуация, конечно, удивительна, учитывая постоянные памфлеты Назарова, которые тот ежедневно выпускает в Сетях, чтобы поддеть россиян. Велика вероятность, что Назаров решил попросту поиздеваться над позицией патриотов, сыграв раскаявшегося артиста. Хотя ряд медиа приняли это "раскаяние" за чистую монету. 

Впрочем, в дальнейшем все покажет время.

А ранее мы рассказывали, что Назаров столкнулся в России с отменой концертов – заработать дома после бегства актеру так и не удалось.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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